Liebe Leser,

in den aktuellen Kursentwicklungen der Aktien der Goldminen spiegelt sich die positive Entwicklung des Goldpreises in den letzten Wochen wider. Dieser konnte im Dezember im Anschluss an die Zinserhöhung der US-Notenbank wieder anziehen. Seitdem entwickeln sich auch die Aktien der Goldminen positiv. Dies gilt auch für die Aktie von Kirkland Lake Gold. Der Goldproduzent hat die höchste Gewichtung im Best of Gold Miners Index und wird aus diesem Grund nicht nur von den Goldbugs ... (Dr. Bernd Heim)

Den vollständigen Artikel lesen ...