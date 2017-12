WASHINGTON (dpa-AFX) - Die Kurse von US-Staatsanleihen haben am letzten Handelstag des Jahres in einer verkürzten Sitzung moderate Gewinne verzeichnet. Zweijährige Anleihen legten am Freitag um 1/32 auf 99 31/32 Punkte zu. Sie rentierten mit 1,88 Prozent. Fünfjährige Anleihen stiegen um 4/32 Punkte auf 99 19/32 Punkte. Sie rentierten mit 2,21 Prozent. Richtungweisende zehnjährige Papiere gewannen 7/32 Punkte auf 98 20/32 Punkte und rentierten mit 2,41 Prozent. Longbonds mit einer Laufzeit von dreißig Jahren rückten um 10/32 Punkte auf 100 6/32 Punkte vor. Sie rentierten mit 2,74 Prozent./edh/he

