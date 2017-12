Halle (ots) - Die riesigen Gewinne, die dieses High-Tech-Geschäftsmodell abwirft, lassen sich zudem mit relativ wenig Personal erzielen. So machte 2017 das zweitwertvollste deutsche Unternehmen Siemens einen Gewinn je Mitarbeiter von etwa 16 000 Euro, Daimler von 30 000, Bayer kam auf knapp 40 000 und SAP auf 43 000. Da lächeln die US-Riesen nur müde: Microsoft holte aus jedem seiner Angestellten 170 000 Dollar heraus, Alphabet gar 270 000. Apple kam auf einen Wert von 390 000 und Facebook auf satte 600 000 Dollar Gewinn je Mitarbeiter. Willkommen in der Digitalisierung, die die Verteilung zuungunsten der Arbeitnehmer verschiebt und die Besitzer von Apple und Co. zu reichen Menschen macht.



