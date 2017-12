Halle (ots) - Die Aufstockung des Wehretats auf zwei Prozent der Jahreswirtschaftsleistung ist freilich übertrieben und deshalb falsch. Sie ist falsch, weil es gilt, an Konfliktursachen zu arbeiten. Auch wenn sich Russland auf der Krim und in der Ost-Ukraine völkerrechtswidrig verhält: Die Beziehungen ließen sich mit etwas Mühe vielleicht verbessern. Außerhalb Europas haben sich die Kriege des Westens in Afghanistan, dem Irak und Libyen als kontraproduktiv erwiesen. Sie haben diese Länder so wenig befriedet wie die russische Parteinahme für den syrischen Diktator Baschar al-Assad Syrien befrieden wird. Beides hat Flüchtlingsströme produziert, die nun eine weitere Militarisierung Europas bei der Grenzsicherung nach sich ziehen. Nicht zuletzt deutsche Waffen helfen schließlich Saudi-Arabien, das benachbarte Jemen in Schutt und Asche zu legen.



