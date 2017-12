Zwolle - 29. Dezember 2017

RoodMicrotec gibt bekannt, dass Philip Nijenhuis zum 31. Dezember 2017 als Berater für die Vorstände des Unternehmens zurücktritt.

Nachdem das Unternehmen in die letzte Phase der Restrukturierung eintritt und die Umsetzung seiner langfristigen Geschäftsstrategie abschließt, wird Philip Nijenhuis in den Ruhestand gehen.

Die Vorstände des Unternehmens nehmen die Gelegenheit wahr, Philip für seinen Rat, seine Unterstützung und seinen Fleiß während der Übergangsphase nach seinem Rücktritt als Chief Executive Officer im Jahr 2016 zu danken.

"Die Führung und Inspiration, die Philip dem Unternehmen gegeben hat, war hervorragend und seine Leidenschaft für das Geschäft war nie in Frage gestellt. Rood und Microtec zusammenzubringen, um sich als bevorzugter Lieferant in der Halbleiterindustrie zu etablieren, war eine große Herausforderung und ein Ergebnis, auf das er sehr stolz sein kann. Wir alle wünschen ihm seinen wohlverdienten Ruhestand", sagte Vic Tee, Vorsitzender des Aufsichtsrats.

Über RoodMicrotec

Mit mehr als 45 Jahren Erfahrung als unabhängiger Value-Added-Dienstleister für die Mikro- und Optoelektronik. bietet RoodMicrotec ein "Alles aus einer Hand"-Angebot für Fabless-Firmen. OEMs und anderen Geschäftspartnern an. RoodMicrotec hat sich mit seinen powerful solutions eine starke Position in Europa aufgebaut.

Unsere Dienstleistungen erfüllen die höchsten Industrie- und Qualitätsanforderungen. wie sie in den Bereichen Luft- und Raumfahrt. Automobil. Telekommunikation. Medizin. IT und Elektronik gefordert werden.

Unser integriertes Qualitätsmanagementsystem basiert auf internationalen Normen DIN EN ISO 9001:2015. Darüber hinaus ist unser Qualitätsmanagement weitgehend konsistent zum Automobilstandard ISO / TS 16949. Das Unternehmen verfügt auch über ein akkreditiertes Labor für Testaktivitäten und Qualifizierung nach ISO / IEC 17025.

Die Value-Added Dienstleistungen umfassen (eXtended) Supply Chain Management, Fehler- & Technologieanalysen, Qualifikationen und messenden Burn-In, Test- & Produkt-Engineering, Produktionstest (einschließlich Bauelemente-programmierung und End-of-Line-Dienstleistungen), ESD/ESDFOS Evaluation & Training, Qualitäts- und Zuverlässigkeits-Beratung und den kompletten Herstellprozess mit Partnern.

RoodMicrotec besitzt Niederlassungen in Deutschland (Dresden. Nördlingen. Stuttgart). in Großbritannien (Bath) und in den Niederlanden (Zwolle).

Für mehr Informationen besuchen Sie unsere Webseite http://www.roodmicrotec.com (http://www.roodmicrotec.com)

Diese Pressemitteilung wird in Englisch, Niederländisch und Deutsch publiziert. Sollten Unterschiede in den Versionen bestehen, dann hat die Englische Fassung Gültigkeit.

RoodMicrotec_Philip Nijenhuis tritt zurück_D (http://hugin.info/130789/R/2158789/829868.pdf)



