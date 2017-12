Das Investment des japanischen Elektronikkonzerns Softbank zeigt, dass Uber in der Technologiebranche wieder an Glaubwürdigkeit gewinnt. Der Deal ist ein Sieg für den neuen Chef Dara Khosrowshahi. Ein Kommentar.

Uber ist ein Start-up mit Vergangenheit. Allzu oft hatten frühere Fehlentscheidungen, Gaunereien und Skandale die Firma eingeholt. Allzu oft musste der Fahrdienst Besserung geloben. Und allzu oft auch beschäftigte Uber das Gestern und nicht die Zukunft.

Mit dem Investment des japanischen Elektronikherstellers Softbank, der sich mit einer Gruppe von Co-Investoren knapp 18 Prozent für einen Preis in Höhe von 8,7 Milliarden Dollar an dem Fahrdienst sicherte, ändert sich dies nun moderat. Uber blickt wieder nach vorn.

Der Deal ist vor allem ein Sieg für den Chef Dara Khosrowshahi. Der 48-Jährige hatte nach dem Rausschmiss von Gründer Travis Kalanick im August die Führung der kriselnden Firma übernommen. Sein Auftrag lautete, das interne Chaos zu beseitigen und das Vertrauen der Technologiebranche in sein Start-up wiederherzustellen. Schließlich will Uber 2019 an die Börse. Die neue Partnerschaft mit Softbank bringt das Unternehmen diesem Ziel ...

