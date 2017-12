Wegen starken Tauwetters im Schwarzwald und im Allgäu warnt der Deutsche Wetterdienst vor Hochwasser in Bächen und Flüssen. Betroffen seien Teile der Bundesländer Baden-Württemberg und Bayern.

Nach einem markanten Temperaturanstieg und wegen der teilweise kräftigen Regenfälle beginnt die in den Mittelgebirgen und in den Alpen vorhandene Schneedecke ab Samstag stark zu tauen, so der Wetterdienst. Schmelzwasser und fallender Regen könnten zu einem deutlichen Anstieg der Wasserstände kleiner Bäche und Flüsse führen. Am Rand von kräftigen Tiefdruckgebieten über dem Nordostatlantik und Skandinavien gelangt mit lebhafter westlicher Strömung am Wochenende sehr milde Atlantikluft nach Zentraleuropa. In die Strömung eingelagerte Tiefausläufer bringen zudem teilweise länger andauernde und recht kräftige Niederschläge, die ab Samstag bis in die Gipfellagen der Mittelgebirge und in Lagen oberhalb 1.500 Metern in den Alpen in Regen übergehen.