Bielefeld (ots) - Viel zu viele Kinder in Deutschland sind zu dick. Das tut auf Dauer weder den Betroffenen noch dem Gesundheitssystem gut. Die WHO hat Recht, wenn sie ein rigoroses Handeln fordert. Es darf aber bezweifelt werden, ob ein Verbot von Werbung für Süßigkeiten und Alkohol zielführend ist. Was müsste nach dieser Logik alles untersagt werden? Die Grundlage für ein gesünderes Leben muss trotz aller Nörgelei der Kleinen im Elternhaus gelegt werden. Mehr Sport muss selbstverständlich werden. Dann kann man auch mal »sündigen«.



