"Heute Journal"-Moderator Claus Kleber sieht das Verhältnis zum ARD-Konkurrenten entspannt. "'Heute Journal' und 'Tagesthemen' sind zweieiige Zwillinge", sagte Kleber den Zeitungen der Funke-Mediengruppe (Samstagsausgaben).

Beide Sendungen starteten vor 40 Jahren am 2. Januar 1978. Die "Tagesthemen" beneide Kleber allerdings manchmal "um die größere Manpower der ARD". Seine Moderatoren-Kollegin Caren Miosga wiederum hätte gerne "den Sendeplatz des 'Heute Journals'". Die Aufgabe eines Nachrichtenmagazins sei es laut Caren Miosga, "dass wir weiterhin hintergründig bleiben und unsere Geschichten so erzählen, dass sich die Zuschauer ein Urteil erlauben können". Dabei habe sich das Geschäft in den vergangenen Jahren beschleunigt: "Weil die Politik schneller geworden ist, müssen wir auch schneller reagieren."

Dem stimmt auch Claus Kleber zu: "Wir sind Last-Minute-Tiere."