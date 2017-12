Düsseldorf (ots) - NRW-Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) will die Stellen in der Landesverwaltung und in den Ministerien auf den Prüfstand stellen. "Wir haben gesagt: Konzentration auf die Kernaufgaben. Also schnelle Genehmigungen, Polizei und Schule. Um hier verstärken zu können, muss alles andere muss überprüft werden: Ministerien und Landesbehörden", sagte Laschet sagte der "Rheinischen Post" (Samstagausgabe). Die Kosten "für die Stellen, die wir für die Regierungsneubildung einrichten mussten, werden wir über die Legislatur wieder einsparen. Eine solche Selbstverpflichtung gab es bisher bei keiner neuen Landesregierung", sagte Laschet.



