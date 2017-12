Die British-Airways-Mutter IAG übernimmt große Teile von Niki und auch die Konkurrenz befindet sich im Wandel. Auf die europäischen Airlines wartet ein schwieriges Jahr. Was 2018 für Lufthansa, Air France und Co. bringt.

Die British-Airways-Mutter IAG hat im Bieterrennen um die insolvente Air-Berlin-Tochter Niki kurz vor Jahresende den Zuschlag erhalten. Der zu IAG gehörende spanische Billigflieger Vueling werde große Teile des Niki-Geschäftsbetriebes für 20 Millionen Euro übernehmen, teilte IAG am späten Freitagabend mit.

Zudem erklärte sich die International Airlines Group (IAG) bereit, der österreichischen Fluglinie für die Zeit bis zur Übernahme mit Finanzmitteln von bis zu 16,5 Millionen Euro unter die Arme zu greifen. Damit sollen ab Anfang Januar die laufenden Betriebskosten gedeckt werden.

Nach Angaben des vorläufigen Niki-Insolvenzverwalters Lucas Flöther sollen rund drei Viertel der Arbeitsplätze erhalten bleiben. Nach Darstellung von IAG-Chef Willie Walsh passt Niki perfekt in die Strategie von Vueling.

Doch wo es Freud gibt, gibt es in der Regel auch Leid. Und in der Luftfahrt liegen die zurzeit eng beieinander. Einerseits dauert der positive Konjunkturzyklus der Branche seit mittlerweile acht Jahren an, getrieben unter anderem von Wachstum und niedrigen Ölpreisen. Andererseits ist die Branche in Unordnung wie selten zuvor.

Die Golf-Airlines bekamen 2017 erstmals zu spüren, was eine Wachstumsdelle ist. Turkish Airlines litt unter den politisch unruhigen Zeiten in der Heimat. Und in Europa schüttelten gleich vier Pleiten die Luftfahrtindustrie durcheinander. Das sind klare Hinweise darauf, dass sich der Luftfahrtmarkt in den kommenden Monaten und Jahren massiv verändern und der Gegenwind zunehmen wird.

Wirtschaftlich sieht es für die Luftfahrtbranche im Jahr 2018 zunächst gar nicht so übel aus. Der Weltverband IATA prognostiziert global ein Umsatzplus von satten 9,4 Prozent auf 824 Milliarden Dollar. 2017 konnten die Erlöse nur um 6,3 Prozent zulegen. Das addierte operative Ergebnis soll von 62,6 auf 66,9 Milliarden Dollar wachsen, was dann einer Marge von 8,1 Prozent entspräche,

Schon an dieser Stelle zeigt sich allerdings, dass 2018 wohl kein einfaches Jahr für Lufthansa und Co. werden wird. Denn ...

