Der Elektropionier Tesla (WKN:A1CX3T) bekommt aktuell wieder viele negative Schlagzeilen ab, und das nicht ohne Grund, schließlich hat er seine ambitionierten Produktionsziele für das Model 3 bisher komplett verfehlt.



Wer sich aber nur darauf konzentriert, riskiert den gigantischen Vorsprung Teslas an einer ganz anderen Stelle zu übersehen. Die ersten deutschen Elektro-Modelle können mit der Reichweite eines Teslas nicht einmal ansatzweise mithalten.

Tesla trumpft auf

Das Model 3 kämpft tatsächlich derzeit mit Produktionsschwierigkeiten, dafür kann Tesla an anderer Stelle punkten. Die Batterieherstellung in der Gigafactory läuft bereits auf Hochtouren. Die Wette, dass Tesla mal eben in hundert Tagen die größte Batterie ...

