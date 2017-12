In Iran ist es auch am Freitag zu heftigen Protesten gekommen. Iranische Behörden sprachen von einigen Festnahmen in Teheran. Nun hat sich auch das US-Außenministerium eingeschaltet.

Die US-Regierung hat die Festnahme von Demonstranten bei den jüngsten Protesten im Iran kritisiert. "Die USA verurteilen die Verhaftung von friedlichen Demonstranten scharf", erklärte das Außenministerium in Washington am Freitag. "Wir fordern alle Staaten dazu auf, das iranische Volk und seine Forderungen nach Grundrechten und ein Ende der Korruption zu unterstützen."

Seit Donnerstag kommt es in mehreren iranischen Städten zu Protesten gegen gestiegene Preise. Dabei werden zunehmend auch politische Forderungen laut. Iranische Behörden sprachen von einigen Festnahmen in Teheran. Dem staatlichen Fernsehen zufolge sind für Samstag Gedenkmärsche für die Demonstrationen regierungstreuer Iraner während der Unruhen 2009 geplant.

Auf Videos in den sozialen Netzwerken waren unterdessen auch Demonstranten zu sehen, die politische Slogans gegen den regierenden Klerus skandierten - etwa "Mullahs schämt euch, lasst unser Land in Ruhe". Laut Augenzeugen in Rascht, einer Stadt am Kaspischen Meer, nahmen Hunderte von Menschen an den Protesten teil. In Hamedan im Westiran ...

