Liebe Leser,

die Deutsche Bank Aktie bleibt in dieser Woche auf dem Rückzug. Ein Minus von 2,33 % kann am Freitagvormittag verzeichnet werden. Damit verlor die Aktie in den letzten beiden Wochen ca. 4,40 % an Wert. Ziehen wir das erreichte Hoch in der vergangenen Woche als Ausgangwert zu Rate, so steht ein Minus von 7,36 % zu Buche. Charttechnisch betrachtet drehte die Aktie in der vergangenen Woche mustergültig an einer relevanten Widerstandszone, die einen Preisbereich zwischen 17,30-18 ... (David Iusow-Klassen)

Den vollständigen Artikel lesen ...