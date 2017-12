Das traditionelle Kimchi - eine scharfe Gemüsezubereitung - hat in Nordkorea einen hohen Stellenwert. In Kim Jong Uns neuer Kimchi-Fabrik soll mit Hilfe von Wissenschaft nun das beste Kimchi des Landes entstehen.

Dass der nordkoreanische Machthaber Kim Jong Un einem guten Essen nicht abgeneigt ist, zeigt nicht nur seine Statur: Kim investiert in die koreanische Kunst der Kimchi-Zubereitung. In einem Vorort der nordkoreanischen Hauptstadt Pjöngjang befindet sich die Ryugyong-Kimchi-Fabrik, die pro Jahr rund 4200 Tonnen der scharfen Gemüsezubereitung herstellt. Die strahlende neue Manufaktur wurde im Juni eröffnet, nachdem Kim persönlich seine Zufriedenheit mit der Fabrik ausgedrückt hatte, so berichtet deren Managerin Paek Mi Hye.

Mit der neuen Kimchi-Fabrik soll auch ein Zeichen für die Bemühungen Nordkoreas, selbst bessere Produkte für Konsumenten herzustellen, gesetzt werden. Dies folgt ganz der von Pjöngjang propagierten Linie Kims, die unter dem Schlagwort "Byungjin" bekannt ist: Gleichzeitig die nationalen Wirtschaft zu fördern und das Atomwaffenprogramm des Landes voranzutreiben.

Nordkoreas ...

