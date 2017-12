(Aktien 2018) Alphabet und Apple kämpfen um die Billion!

Der iPhone-Konzern Apple (WKN: 865985 / ISIN: US0378331005) und die Google-Mutter Alphabet (WKN: A14Y6H / ISIN: US02079K1079) liefern sich seit geraumer Zeit ein mehr oder minder lautstark geführtes Battle um einen ganz besonderen Titel. Ausgang offen.

Es geht um die Billion. Genauer um die Marktkapitalisierung in US-Dollar. Während Apple bis auf 90 Mrd. US-Dollar diese Marke heranrücken konnte, hat Alphabet noch einiges zu tun. Dort fehlt noch eine knappe viertel Billion bis zu dieser Marke. Es wäre so oder so das erste Mal, dass ein Unternehmen diese gewaltige Summe Wert ist.

Alphabet-Chart: boerse-frankfurt.de

Zugegeben: Apple hat mit dem neuen iPhone X und dem Hype darum die besseren Karten, das Ziel zu erreichen. Der Kursverlauf hat sich zumindest in diesem Jahr deutlich von diesem Optimismus angesteckt gezeigt.

