Liebe Leser, 2017 geht gerade zu Ende gegangen. Nun gilt es, durchzuatmen und den Blick zu weiten für das, was an den Märkten im kommenden Jahr auf uns zukommen könnte. Im laufenden Jahr konnte man auch am letzten Handelstag wieder einen Dow Jones mit ATH bewundern. Damit war das vergangene Börsenjahr gerade im US-Leitindex Dow Jones geprägt von einer rekordniedrigen Volatilität einerseits, einem ...

Den vollständigen Artikel lesen ...