Nach zwei sehr besinnlichen Handelswochen ohne große Ausschläge und auch ohne große Gewinne kehrt Normalität an die Märkte zurück. In der ersten Januarwoche stehen endlich Termine an, die für neue Impulse sorgen können.

Die Jahresendrally am deutschen Aktienmarkt ist 2017 zwar ins Wasser gefallen - und auch die Marke von 13.000 Punkten hat der Dax nicht verteidigen können. Das Börsenjahr 2017 bleibt Anlegern dennoch gerne in Erinnerung. Das wichtigste deutsche Börsenbarometer zauberte ein Plus von 13 Prozent aufs Parkett und verbuchte damit das sechste Gewinnjahr in Folge.

Eine derart lange Aufwärtsphase gab es für den Dax, der im neuen Jahr seinen 30. Geburtstag feiern wird, noch nie. Und dennoch konnten die Anleger laut der Landesbank Baden-Württemberg (LBBW) "so ruhig schlafen" wie wohl nie zuvor. Denn Risiken wie Wahlen in Europa, die Unsicherheit rund um den Brexit, Terroranschläge, die politischen Ereignisse in der Türkei oder die Abschottungs- und Nordkorea-Politik von US-Präsident Donald Trump wurden gelassen weggesteckt. Die 2007 ausgebrochene Finanzkrise ist angesichts des neu erklommenen Höchststandes von gut 13.525 Punkten kaum noch zu spüren. Weil auch die Wall Street von Rekord zu Rekord eilt, werden kritische Stimmen laut. Robert Halver gibt Entwarnung: "Es spricht mehr für das zehnte Jahr des Aktienaufschwungs als dagegen", sagt der Leiter Kapitalmarktanalyse der Baader Bank.

Da macht es nichts, dass die Party zum Jahresende ausfiel. Spielverderber war am letzten Handelstag einmal mehr der Euro. Die europäische Einheitswährung zeigte sich anhaltend stark und verteuerte der sich gegenüber dem Dollar den dritten Tag in Folge - der Euro steht damit vor seiner größten Aufwertung gegenüber der US-Währung seit 14 Jahren. Das bremste die Stimmung in Frankfurt. Denn einer Exportnation wie Deutschland tut das nicht gut, wenn ihre Waren im Ausland teurer werden und in der Folge gegebenenfalls weniger stark nachgefragt werden.

Entsprechend ging es auf dem Parkett auch abwärts. Der Dax verlor am Freitag 0,5 Prozent auf 12.913 Punkte. Am Donnerstag, kurz vor Handelsschluss, war der Leitindex urplötzlich unter die Marke von 13.000 Punkten gerutscht, die er bis dato drei Wochen lang hatte verteidigen können. "Die Schlappe zum Schluss ändert aber nichts daran, dass wir ein sehr gutes Börsenjahr hatten", sagte ein Händler.

Im neuen Jahr steht die Währungsseite erneut im Fokus. Dann dürfte ohnehin der Druck auf die EZB zunehmen, die Gelddruckmaschine anzuhalten. Denn die Notenbank kaufte auch 2017 im großen Stil Anleihen. Die US-Notenbank Fed hat bereits nicht nur das Gelddrucken eingestellt, sondern auch schon mehrmals an der Zinsschraube gedreht. Dem Dollar ...

