die Gazprom-Aktie notierte kurz vor Handelsschluss am Freitagnachmittag mit 1,79 % im Minus. Auch in der Vorwoche schloss die Aktie mit knapp über 1 % negativ. Charttechnisch betrachtet könnten die Bullen nun langsam aufgegeben haben. Die Aktie kratzte nämlich seit Anfang November am 100-Wochen-Durchschnitt. Ein Überschreiten ist nicht gelungen und es sieht danach aus, als würde sich der Pessimismus durchsetzen. Der Rücksetzer könnte sich somit bis in den Bereich bei 3,35 ... (David Iusow-Klassen)

