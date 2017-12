Influencer Marketing ist zu einem unverzichtbaren Baustein in der Ansprache junger Kunden geworden. Olympus war einer der Vorreiter, McDonald's zog dieses Jahr kräftig nach. Und Coral legte eine Bruchlandung hin.

Die Aufregung bei Roman und Heiko Lochmann ist groß. Die beiden 18-Jährigen Zwillinge, in der Netzgemeinde bekannt als die "Die Lochis", können vor Begeisterung kaum sprechen. Es sei gerade was richtig Krasses passiert, sagt Roman direkt in die Kameralinse. "McDonalds hat gerade bei Facebook einen Post gemacht, vom Minions-Eis, ja? Wir haben darauf dann geantwortet, mit 'nem Foto, wir haben gerade mit der Crew ganz spontan ein Foto gemacht, und jetzt - komm mal her, film das mal - McDonalds hat uns geantwortet. Das hat uns auf 'ne Idee gebracht. Wir haben uns gestern schon drüber unterhalten, ey, wie geil wär das, wir hätten unser eigenes Eis. Unser eigenes Eis. Jetzt ist der Link da, McDonalds hat uns auf dem Schirm, die wissen zumindest, wer wir sind."

McDonalds wusste allerdings nicht nur, wer die Brüder Lochmann sind, sondern hatte auch schon Geschäftsbeziehungen zu den Jungs geknüpft. Die Lochis, die in den sozialen Netzwerken über bemerkenswerte sechs Millionen Follower verfügen, machen schon eine Weile Werbung für die Fastfood-Kette. Zunächst kleinere Aktionen, dann eine große Werbekampagne. Zu dieser gehört auch ein 15-minütiges Youtube-Video "Unser eigenes Eis bei McDonalds?!", das rund 1,2 Millionen Aufrufe bekam. Die Lochis wiederum bekamen ihr eigenes Speiseeis, "McFlurry Crazy Pop by Die Lochis", wie in dem Video gewünscht. Vanillegeschmack mit Brausegranulat. In zahllosen Posts und Videos berichteten die geschäftstüchtigen Jungs von der neuen Eissorte, markiert mit dem Hashtag "EisGönnen" oder "EiszeitNehmen".

Die Kooperation zwischen dem Werbe-Giganten McDonald's und dem reichweitenstarken Brüderpaar zeigt: Influencer Marketing hat sich zu einem unverzichtbaren ...

Den vollständigen Artikel lesen ...