Berlin (ots) - Berlin - Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble (CDU) hat CDU, CSU und SPD zu einer zügigen Koalitionsbildung aufgerufen. Zum Zeitpunkt sagte Schäuble dem Berliner "Tagesspiegel am Sonntag": "Lieber früher als später, das ist klar." So lange keine Regierung gebildet sei, sei der Bundestag nicht vollständig aktionsfähig.



