Bei einer Explosion in einem russischen Supermarkt starben am Mittwoch mehr als ein Dutzend Menschen. Der IS hat die Tat für sich reklamiert. Nun hat der russische Geheimdienst FSB den mutmaßlichen Täter gefasst.

Der russische Geheimdienst FSB hat den mutmaßlichen Attentäter des Terroranschlags in einem Supermarkt in St. Petersburg festgenommen. Der Verdächtige sei am ...

