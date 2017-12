Europa muss stärker werden, sagt Wolfang Schäuble. Doch mit dem Kurs von SPD-Chef Martin Schulz kann der Bundestagspräsident nichts anfangen. Es wäre falsch, den Bürgern die Rückbindung an das Nationale zu nehmen.

Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble (CDU) ist dem Ansinnen von SPD-Chef Martin Schulz entgegengetreten, zügig die Vereinigten Staaten von Europa zu schaffen. Er sei zwar überzeugt, "dass wir ein stärkeres Europa brauchen", sagte Schäuble dem Berliner "Tagesspiegel am Sonntag". "Aber die Menschen überall in Europa haben in diesen Zeiten der unglaublich schnellen und grundlegenden Veränderungen offenkundig das Bedürfnis, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...