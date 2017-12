30.12.2017 Zugemailt von / gefunden bei: EY (BSN-Hinweis: Lauftext im Original des Aussenders, Titel (immer) und Bebilderung (oft) durch boerse-social.com aus dem Fotoarchiv von photaq.com) Die Erholung des Arbeitsmarkts in Österreich hält auch 2018 an: Nachdem bereits 2017 rund 76.000 neue Stellen - die achtmeisten innerhalb der Eurozone - in Österreich entstanden sind, sollen im nächsten Jahr weitere 74.000 Arbeitsplätze geschaffen werden. Die Erwerbslosenquote nach ILO-Standard soll weiter zurückgehen: von 5,4 auf 5,1 Prozent. Damit weist Österreich nach wie vor die fünftgeringste Erwerbslosenquote nach Deutschland, Malta, Estland und Litauen auf....

