Kaum ein Jahr im Amt hat Donald Trump die Befürchtungen vieler erfüllt: Kaum politisches Gespür, stets auf Krawall aus und kein Fettnäpfchen auslassen. Die Peinlichkeiten des Präsidenten in diesem Jahr sind zahlreich.

Diese Szene dürfte sich insbesondere bei Franzosen ins Gedächtnis eingebrannt haben: "You know, you're in such good shape" ("Wissen Sie, Sie sind gut in Form"), sagte Donald Trump bei seinem Frankreich-Besuch im Juli in Richtung Brigitte Macron. Um das gleich nochmal in Richtung des französischen Staatspräsidenten Emmanuel Macron zu bestätigen: "She's in such good physical shape" - "Beautiful" ("Sie ist in toller körperlicher Verfassung" - "Wunderschön"). Die Anspielung auf Alter und Aussehen von Frankreichs First Lady war vielleicht gut gemeint, der Tritt des US-Präsidenten ins Fettnäpfchen sorgte allerdings für Aufregung in Frankreich.

Es war nicht die einzige Verfehlung des US-Präsidenten auf internationalem Parkett in diesem Jahr. Ob Beschimpfung anderer Staatschefs, übertriebene Huldigungen durch die eigenen Regierungsmitglieder oder unverständliche Tweets bei Twitter - immer wieder gab es weltweites Aufsehen.

Am 20. Januar 2017 wurde mit Donald Trump ein politischer Nobody zum 45. Präsidenten der Vereinigten Staaten von Amerika vereidigt. Bei seiner ersten Rede als US-Präsident im Anschluss schlug er keine versöhnlichen Töne an wie seine Vorgänger, sondern blieb - wie während seines Wahlkampfs - im Krawallmodus. Er sprach vom "Einheimsen der Belohnungen durch Einzelne", dem "Amerikanischen Blutbad" und der "Ausrottung" islamischer Terroristen. Die Folge: Landesweite Proteste gegen den frisch vereidigten Präsidenten.

Als im März Bundeskanzlerin Angela Merkel zu Besuch ins Weiße Haus kam, deutete sich an, dass Donald Trump Probleme mit der Etikette gegenüber Frauen hat. Nach einem 15-minütigen Vieraugengespräch wurden beide von Fotografen gebeten, sich die Hände zu schütteln. Dabei ignorierte der US-Präsident die ausgestreckte ...

