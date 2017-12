Investoren können sich trotz höherer Volatilität 2018 auf weitere Kursgewinne auf im US-Aktienmarkt freuen - nicht zuletzt dank Trumps Steuerreform. Bei aller Zuversicht zeigt die Historie: Es ist Vorsicht geboten.

Nach der Party kommt die After-Party. Und die ist bekanntlich oft wilder als die eigentliche Feier. So ähnlich sieht es auch an den US-Börsen aus: Das Jahr 2017 war Party. Es hat alle Erwartungen übertroffen und den Anlegern ein Plus von rund 20 Prozent beschert. Der S&P 500 notierte kurz vor Weihnachten auf seinem absoluten Höhepunkt von knapp 2700 Punkten - und er hat sich seitdem nicht weit davon entfernt. Der Weg dahin war erfreulich, aber stetig, ohne spektakuläre Kursrutsche. Eine gute, solide Party eben.

Die After-Party könnte diesmal ein wenig anders aussehen - wilder, um genau zu sein. Beobachter bleiben zwar auch nach dem Rekordjahr weiter optimistisch in Hinblick auf den US-Aktienmarkt. Dennoch warnen sie vor mehr Volatilität, die Aktien könnten stärker ausschlagen, als zuletzt. Einige Experten mahnen auch, dass es nach neun Wachstumsjahren früher oder später wieder bergabgehen wird. Wann, das mag keiner so recht hervorsehen. Im Moment gibt es keine Anzeichen für eine bevorstehende Krise.

Die meisten Banken und Vermögensverwalter sagen für 2018 hohe einstellige Zuwachsraten für den S&P 500 Index voraus. Einige Häuser wie Oppenheimer prognostizieren sogar ein Plus von mehr als elf Prozent. Ihr Optimismus fußt auf guten, fundamentalen Argumenten. Schließlich hat die Regierung von US-Präsident Donald Trump kurz vor Weihnachten eine groß angelegte Steuerreform abgesegnet. Unter anderem sinken die Unternehmenssteuern von 35 auf 21 Prozent. Das heißt, dass die ohnehin schon hohen Gewinne der meisten US-Unternehmen im kommenden Jahr noch höher ausfallen werden.

Goldman Sachs hat dem Jahresausblick den Titel "Rationaler Überschwang" gegeben. Die Investmentbank sieht den S&P 500-Index angesichts von Wirtschaftswachstum, steigenden Unternehmensgewinnen und langsam steigenden Zinsen am Jahresende bei 2850 Stellen ...

