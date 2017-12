Liebe Leser,

Bucher ist auf Erholungskurs. Im 1. Quartal zogen der Auftragseingang um 14,4% auf 635 Mio SFr und der Auftragsbestand um 14,5% auf 741 Mio SFr an. Auch der Umsatz lag leicht über Vorjahresniveau. Zur Ergebnisentwicklung hat sich der Konzern erst kurz nach Redaktionsschluss in seinem Halbjahresbericht vom 25. Juli geäußert. Alle wichtigen Sparten konnten mehr Aufträge an Land ziehen. Vor allem die Kuhn Group profitierte von einem dank höherer Milchpreise verbesserten Investitionsklima.

Lediglich ... (Volker Gelfarth)

