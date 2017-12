Der zweitgrößte europäische Nahrungsmittelkonzern baut ebenfalls um. Für 6,85 Mrd. € verkauft UNILEVER das gesamte Margarine-Geschäft inkl. der Nebenprodukte, was ca. 8 % des Gesamtwertes des Konzerns ausmacht. Was macht UNILEVER damit? Ein kleinerer Teil ist als Sonderdividende vorgesehen. Der größere Anteil dient der Effizienz und - analog zu NESTLE - der Konzentration auf hochwertige Nahrungsmittel mit einem besonderen Gesundheitsaspekt. Das wird kein schnelles Geschäft, weil es hier keine Möglichkeiten für lukrative Superdeals gibt. Wir ordnen UNILEVER daher, ebenso wie NESTLE, als interessantes Langfristinvestment ein. Beide Unternehmen dominieren den europäischen Markt für Lebensmittel. Deshalb sind beide keine schnellen Renner, aber in der Qualität hochwertig, und für ein konservatives Portfolio sehr brauchbare Bausteine.



Dies ist ein Ausschnitt aus der aktuellen Actien-Börse Nr. 51/52 vom 22.12.2017.



Ihre Bernecker Redaktion / www.bernecker.info