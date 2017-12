Zum Abschluss des Börsenjahres 2017 geht den US-Börsen die Puste aus. Doch mit einem Gesamtplus von 25,2 Prozent schaffte der US-Standardwerteindex den größten Jahresgewinn seit 2013.

Die New Yorker Börsen haben den Handel am Freitag mit Verlusten beendet. Der Dow-Jones-Index der Standardwerte schloss knapp 0,5 Prozent tiefer bei rund 24.719 Punkten. Mit einem Gesamtplus von 25,2 Prozent schaffte der US-Standardwerteindex dennoch den größten Jahresgewinn seit 2013. Dabei legte er seit dem Frühjahr neun Monate in Folge zu. Das ist die längste Serie seit fast 60 Jahren.

"2017 war ein großartiges Jahr für die Märkte", sagte Arian Vojdani, Investmentstratege bei MV Financial. "Sollten Gewinne und Preise sich weiterhin annähern, wäre ich nicht allzu besorgt." Fachleute gehen davon aus, dass die Rally auch 2018 anhält, befeuert durch die Steuerreform in ...

