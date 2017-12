Am Ende eines starken Börsenjahres ging dem Dax ein wenig die Puste aus. Gehandelt wurde heute nur bis 14:00 Uhr. Der Leitindex beendete das Jahr mit 12.913 Punkten, damit liegt er 13 Prozent höher als Ende 2016.

Zum Schluss eines starken Börsenjahres verlor der Dax auf der Jahres-Zielgeraden ein wenig an Schwung. Der deutsche Leitindex schloss am Freitag bereits um 14:00 Uhr mit 12.913 Punkten und damit ein halbes Prozent schwächer als am Vortag. Dem Leitindex fehlte im verkürzten Tagesverlauf sogar die Kraft für einen neuen Anlauf auf die 13.000-Punkte-Marke. Unter die war er am Donnerstag erstmals seit Anfang Dezember abgetaucht. "Die Schlappe zum Schluss ändert aber nichts daran, dass wir ein sehr gutes Börsenjahr hatten", sagte ein Händler. Das Plus im Dax summiert sich auf rund 13 Prozent.

Auch dem EuroStoxx50 fehlte am Freitag jegliche Energie und der BlueChip-Index der Euro-Zone lag mit 3513 Punkten ebenfalls 0,3 Prozent niedriger. Im Jahr kommt er auf ein Plus von rund sieben Prozent.

Der Spielverderber war laut Händlern der Euro. Denn die Gemeinschaftswährung wertete auch am letzten Handelstag des Jahres auf und kletterte um einen viertel US-Cent auf 1,1994 Dollar. Damit nahm sie ihr Jahreshoch von 1,2092 Dollar vom Anfang September wieder ins Visier. Insgesamt hat der Euro 2017 um rund 13 Prozent zugelegt - so stark wie seit 2003 nicht mehr in einem Jahr. Dabei hatten viele Analysten mit einem Rutsch unter einen Dollar je Euro gerechnet.

Händler fürchten nun, dass dies ein Vorbote für 2018 sein könnte. Dann dürfte ohnehin der Druck auf die EZB zunehmen, die Gelddruckmaschine ...

