Egal, ob geräuchert, gegrillt oder als Carpaccio: Zu Weihnachten zählt der Lachs in vielen Haushalten zum kulinarischen Pflichtprogramm. Doch nicht nur an den Festtagen landet er auf unzähligen Tellern. Laut Zahlen des Fisch-Informationszentrums e. V. (FIZ) erreichte der Gesamtabsatz von Fisch und Meeresfrüchten in Deutschland 2016 ein...

Den vollständigen Artikel lesen ...