In Katalonien könnte der Streit über die Absetzung der Regionalregierung wieder aufleben: Der frühere Regierungschef fordert, dass die Zentralregierung die Ergebnisse der Regionalwahlen anerkennt und mit ihm verhandelt.

Der katalanische Ex-Präsident Carles Puigdemont hat die Regierung in Madrid dazu aufgerufen, das Ergebnis der Neuwahl in der Region anzuerkennen. "Alle haben sich äußern können", sagte der 55-Jährige am Samstagabend mit Blick auf die Wahl vom 21. Dezember in einer Neujahrsansprache, die in Brüssel aufgenommen wurde. Dorthin ...

Den vollständigen Artikel lesen ...