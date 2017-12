Die Bullen sind los: Nach einem starken Börsenjahr 2017 führt auch im neuen Jahr kaum ein Weg an Aktien vorbei. Neben der guten Konjunktur sprechen wachsende Unternehmensgewinne sowie der schlichte Mangel an Alternativen für diese Anlageklasse. Jedoch kommt es mehr denn je auf die richtige Auswahl an. BÖRSE ONLINE stellt die Top-Aktien für 2018...

Den vollständigen Artikel lesen ...