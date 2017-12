Diese Dividendenstrategie wurde ursprünglich von der Investmentseite "The Motley Fool" entwickelt, und stellt eine Abwandlung der "Dogs of the Dow"-Dividendenstrategie nach Benjamin Graham und insbesondere der "Low Five"-Dividendenstrategie nach Michael O'Higgins da.Es stellte sich heraus, dass sich der Titel mit dem niedrigsten Kurs häufig schlecht entwickelt. Dies könnte daran liegen, dass sich ein Unternehmen in einer schlechten Lage mit einem sinkenden Aktienkurs konfrontiert sieht, während dem enstprechend gleichzeitig die Dividendenrendite steigt, sofern die Firma die Dividendenausschüttung ...

Den vollständigen Artikel lesen ...