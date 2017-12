Liebe Leser,

das Jahr 2017 verlief für die Teva Pharmaceutical-Aktie insgesamt keineswegs erfreulich. Die Aktie musste einen kräftigen Kursrutsch hinnehmen, der fast die Hälfte an Wert verschlang. In den letzten Wochen hat sich die Aktie allerdings etwas aufrappeln können und notiert nun wieder im Bereich um 19 USD. Gemessen am Jahrestief bei 10,85 USD hat die Aktie ein überaus erfolgreiches Comeback hingelegt.

Aktuelle Einschätzungen zur Aktie: Aufwärtsdynamik hat in den letzten ... (Johannes Weber)

Den vollständigen Artikel lesen ...