Kommunale Unternehmen weiten ihre Geschäftstätigkeit aus. Eine Untersuchung des Instituts der deutschen Wirtschaft (IW) belegt diese Entwicklung. Sie stößt allerdings nicht überall auf Begeisterung.

Ob Energieversorgung oder Abfallwirtschaft, der Betrieb von Krankenhäusern oder von Fernwärmenetzen - die wirtschaftliche Betätigung von Kommunen in Deutschland hat ein beachtliches Ausmaß angenommen. Die Tendenz ist steigend, längst ist von einem "Trend zur Rekommunalisierung" die Rede. Einer dem Handelsblatt vorliegenden Untersuchung des Instituts der deutschen Wirtschaft (IW) zufolge ist der Umsatz der kommunalen Unternehmen in den Jahren von 2010 bis 2014 in den Flächenbundesländern um fast 17 Prozent oder 42,2 Milliarden Euro auf 293,4 Milliarden Euro gestiegen. Die Zahlen aus dem Jahr 2014 stellen laut IW den letzten verfügbaren Datenbestand dar.

Das Wachstum verteilt sich allerdings ungleichmäßig. Betrachtet man den Umsatz gemessen am Bruttoinlandsprodukt als Maßstab zum relativen Größenvergleich, ragt laut IW überraschend Sachsen mit seinen kommunalen Unternehmen heraus. Baden-Württemberg folgt auf Platz zwei vor Hessen und Thüringen. Deutlich kleiner dimensioniert sind die kommunalen öffentlichen Unternehmen in Rheinland-Pfalz, Bayern, Niedersachsen ...

