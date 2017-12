Fast vier Jahre sind vergangen, seit Edward Snowden die illegalen Aktivitäten der US-Geheimdienste entlarvte. Auf dem Chaos Communication Congress erschien er jetzt per Videobotschaft. Er hatte ein besonderes Anliegen.

Der Applaus wollte nicht enden, als der Held der Szene auf der Leinwand auftauchte. Mehr als 3000 Hacker auf dem Chaos Communication Congress in Leipzig begrüßten Edward Snowden mit rückhaltloser Sympathie. Der US-Amerikaner, zugeschaltet aus seinem Exil in Moskau, lächelte. Dann legte er die Hände aneinander und erhob sie zur Geste des Dankes. Eine Welle der Zuneigung flutete den Saal, der gefüllt war bis auf den allerletzten Platz.

Es war ein Publikum, bei dem Snowden sich geborgen fühlen konnte. Er nutzte seine erste Redeminute für ein Lob an seine Zuhörer. "Hacker wissen eines seit langer Zeit: Regierungen missbrauchen ihre Macht", sagte Snowden. "Wir wissen, dass die Institutionen, auf die wir uns verlassen sollen, nicht immer so funktionieren wie man uns versprochen hat." Hunderte im Saal nickten. Wie Snowden selbst war die Mehrzahl der Anwesenden in schwarz gekleidet.

Die meisten von ihnen hatten schon viele Stunden auf dem Leipziger Messegelände zugebracht. "Warum seid ihr hier?", fragte Snowden. "Zunächst muss ich euch allen danken, dass ihr gekommen seid. Ihr hättet euch 100 andere Vorträge anhören können. Aber ihr seid hier, um etwas über das Leiden von ungeheuer mutigen Menschen zu erfahren. Ihr seid hier, weil ihr euch Sorgen macht. Und das ist wichtig."

Snowdens Worte fielen auf fruchtbaren Boden. Bevor der berühmte Whistleblower auf der Leinwand erschien, war der Handelsblatt-Redakteur Sönke Iwersen auf das Podium getreten. Als erster Journalist weltweit hatte der Investigativ-Chef der ...

