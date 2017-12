Die wirtschaftlichen Entwicklungen in der ganzen Welt sind durchweg positiv, so dass auch der Ausblick für den Goldpreis positiv ist. Auch wenn in 2017 das Thema Bitcoin die Nachrichten beherrschte, so ist Gold doch das einzige konstante Geld in der Geschichte. Wie sollte auch ein Währungssystem funktionieren, wenn es mehr als 1300 verschiedene Kryptowährungen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...