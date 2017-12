Am 31. Dezember 2017 gehen die Lichter aus. Es wird duster. Die Reaktorfahrer drücken die Knöpfe für die Abschaltung von Deutschlands größtem Kernkraftwerk. In Gundremmingen an der Donau wird der Block B des Kraftwerkes heruntergefahren und abgeschaltet. Für immer.

Der Beitrag Energiewende: Abschaltparty in Gundremmingen erschien zuerst auf Tichys ...

Den vollständigen Artikel lesen ...