Manche Ökonomen sagen, die Zeit der echten Innovationen sei vorbei. Andere meinen, dass die größten Umwälzungen noch kommen. Entscheidend für den Kapitalismus ist etwas anderes.

Wer Kinder hat, der blickt ständig in den Schlund der Zeitgeschichte: Wie sah die Welt gleich noch mal aus, als ich so alt war? Meine Eltern zum Beispiel hatten, als ich klein war, eine tolle Stereoanlage im Wohnzimmer, die wurde über ein langes Kabel mit einem Lautsprecher in der Küche verbunden. Den Lautsprecher konnte man dann separat ansteuern und etwa das Radio nur in der Küche anmachen, während im Wohnzimmer jemand anderes ungestört ein Buch las. Toll.

Wenn man allerdings die Lautstärke ändern wollte, musste man aber immer rüber ins Wohnzimmer gehen. Wo man dann wiederum nicht hören könnte, wie laut das Radio jetzt in der Küche war - weil man sich ja im Wohnzimmer befand. Wir sind sehr oft zwischen diesen Räumen hin- und hergelaufen. Da werden es meine Kinder leichter haben. Mittels WLAN könnte ich die ganze Anlage so einrichten, dass ich mit dem Smartphone von der Arbeit aus das Radio in der Küche einschalten könnte. Aber ist das schon echte Innovation?

Über diese Frage ist seit einiger Zeit ein lebhafter Streit entbrannt. Losgetreten hat die Debatte im vergangenen Jahr der US-Ökonom Robert Gordon mit seinem Buch "The rise and fall of american growth". Darin bemüht er den Generationenvergleich, um zu belegen, dass der Fortschritt auch nicht mehr das ist, was er mal war. Oder, in Gordons Worten: "Alle Fortschritte, die seit 1970 gemacht wurden, beschränkten sich auf einen engen Bereich des menschlichen Lebens: Unterhaltung, Kommunikation, Informationsverarbeitung."

Die Zeit der großen Technologiesprünge dagegen, sagt Gordon, sei vorbei - und damit auch die Zeit des großen Wachstums in der westlichen Welt. Während die Faktorproduktivität in den USA zwischen 1920 und 1970 durchschnittlich um 1,9 Prozent pro Jahr wuchs, waren es in den vergangenen 20 Jahren nur noch 0,7 Prozent im Jahr. Gordon erklärt das mit den aus seiner Sicht überschaubaren Veränderungen, die von den digitalen Innovationen ausgehen. Genau an diesem Punkt setzen seine Kritiker an.

Die Fortschrittsoptimisten wie John McAfee oder Bill Gates ...

Den vollständigen Artikel lesen ...