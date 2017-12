Liebe Leser,

Bei Esprit befindet sich der Umsatz weiter im Rückwärtsgang. Er sank in den ersten 9 Monaten um 11% auf 12,2 Mrd HK$. Den stärksten Einbruch musste Esprit dabei in der Asien-Pazifik-Region mit 20,1% hinnehmen. Aber auch die Hauptmärkte Deutschland mit -7,1% und Europa ohne Deutschland mit -11,9% waren schwächer. Der größte Umsatzrückgang kam dabei aus dem Bereich Kinderbekleidung aufgrund der Lizenzierung des Geschäfts an die Zannier Gruppe. Ein weiterer Grund ist, dass Esprit ... (Volker Gelfarth)

Den vollständigen Artikel lesen ...