Viacom hat sich in den ersten 9 Monaten solide entwickelt. Der Umsatz stieg um 7,4% auf rund 10 Mrd $. Unterm Strich blieb der Gewinn aber nur knapp über dem Vorjahresniveau. Hier lag das Plus nur noch bei 0,3%. Der Gewinn stieg damit auf 2,99 $ pro Aktie. Allerdings muss in diesem Zusammenhang darauf hingewiesen werden, dass in den Vorjahren die Ergebnisse schlecht ausgefallen sind. Allein 2016 ging der Gewinn um über ein Viertel zurück. Im Jahr davor betrug der Gewinneinbruch ... (Volker Gelfarth)

