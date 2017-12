Liebe Leser,

Facebook hat sich im 1. Halbjahr eindrucksvoll entwickelt. Der Umsatz stieg um 46,8% auf 17,4 Mrd $. Der Gewinn verbesserte sich dabei um 71% auf 2,36 $ pro Aktie. Die Erfolgsgeschichte setzt sich fort. Schon jetzt hat Facebook mehr Nutzer als China Einwohner. Diese Marktmacht ist wirklich beeindruckend. Zwar lässt das Wachstum in den führenden Industriestaaten etwas nach, dafür kommt der Trend in den Schwellen- und Entwicklungsländern gerade erst richtig an.

Facebook ... (Volker Gelfarth)

Den vollständigen Artikel lesen ...