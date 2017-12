von Frank Engels, Gastautor von Euro am Sonntag Das Jahr 2017 werden viele Anleger in besonders guter Erinnerung behalten, allen Unsicherheiten zum Trotz. Vor allem an den Aktienmärkten ging es aufwärts, bis hin zu neuen Allzeithochs in Deutschland und den USA. Aber bleibt es dabei? Oder steht uns - zehn Jahre nach dem Kollaps der US-Investmentbank Lehman - ein Umschwung bevor? ...

Den vollständigen Artikel lesen ...