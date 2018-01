Liebe Leser,

wenn Sie in den letzten Monaten in Immobilien investiert haben, kamen Sie an dem Diskussionsthema "Crowdfunding" kaum vorbei. Immer wieder wurde die relativ neue Investmentform als Alternative zu herkömmlichen Anlageobjekten angepriesen. Dass es sich hier aber eher um eine Option für Wagemutige handelt, zeigten die letzten Wochen - denn nun sind die ersten Deals geplatzt.

Was ist passiert?

Offiziell beim Amtsgericht München Insolvenz beantragt hat ein Bauvorhaben ... (Heiko Böhmer)

Den vollständigen Artikel lesen ...