Im baden-württembergischen Neuenburg im Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald ist am frühen Montagmorgen ein 61 Jahre alter Pkw-Fahrer bei einem Verkehrsunfall ums Leben gekommen. Der Mann hatte, vermutlich aufgrund eines medizinischen Problems, die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren, teilte die Polizei mit.

Anschließend touchierte er die Schutzplanke und kollidierte mit einem Stromkasten und einer Laterne. Der 61-Jährige wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein nahe gelegenes Krankenhaus gebracht, wo er in den frühen Morgenstunden verstarb. Die Feuerwehr war mit sieben Fahrzeugen im Einsatz. Durch den Aufprall auf den Stromkasten fiel in Teilen von Neuenburg kurzfristig der Strom aus, so die Beamten weiter.