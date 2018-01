Davon ausgehend, dass uns die Elektromobilität zukünftig immer mehr beschäftigen wird, ist es zwangsläufig so, dass neben dem Thema Lithium auch Kobalt zunehmend in den Fokus der Anleger gekommen ist. Der Kobaltpreis wird mit der immer größer werdenden Zahl von Elektroautos und Hybrid-Antrieben in Verbindung mit Elektromotoren weiter steigen. Kobalt ...

Den vollständigen Artikel lesen ...