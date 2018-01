Die Proteste im Iran haben sich zu Unruhen gegen das islamische System ausgeweitet - und weitere Todesopfer gefordert. Präsident Ruhani regiert mit heftiger Kritik an US-Präsident Trump auf die Demonstrationen.

Die Demonstrationen gegen die Regierung im Iran haben zwei weitere Menschen das Leben gekostet. Die halbamtliche Nachrichtenagentur Ilna berichtete am Montag, die Demonstranten seien am Sonntagabend in Iseh im Südwesten des Landes getötet worden. Dies habe der Abgeordnete Hedajatollah Chademi aus Iseh erklärt. Mehrere weitere Menschen seien verletzt worden. Zuvor waren am Samstagabend im Westen des Landes zwei Demonstranten ums Leben gekommen.

Die Regierung regierte mit einer Sperre beliebter Apps wie Instagram und Telegram sowie mit Festnahmen auf die anhaltenden Proteste . Die halbstaatliche Nachrichtenagentur Ilna meldete am Sonntag, rund 80 Demonstranten seien in der Stadt Arak, rund 280 Kilometer südlich der Hauptstadt Teheran, festgenommen worden. In Teheran selbst setzte die Polizei am Vortag 200 Menschen fest.

Irans Präsident Hassan Ruhani schlug einen eher gemäßigten Ton an. "Wir haben eure Probleme gehört", sagte Ruhani am Sonntag an die Demonstranten gerichtet. Er betonte das Recht der Menschen auf Meinungsfreiheit, warnte aber zugleich vor Ausschreitungen, die die Sicherheit des Landes gefährden könnten.

Ruhani kritisierte auch die Hardliner, denen die Regierung eine Mitschuld ...

