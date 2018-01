Immer auf die größten Gewinner setzten, überall dabei sein, wo das dickste Kursplus eingefahren wird. An der Börse kann man sehr viel falsch machen. Ein paar gute Vorsätze helfen, um 2018 bekannte Fehler zu vermeiden.

Schwankungen hat es an der Wall Street in diesem Jahr so gut wie keine gegeben. Ein bisschen turbulenter ging es auf dem Frankfurter Parkett zu. Obwohl das Wort "turbulent" es kaum trifft. 2017 war ein wirklich gutes Aktienjahr, Volatilität galt eher als Fremdwort.

Die Rally geht unbeirrt weiter - und mit jedem Kursanstieg, mit jedem Rekord wachsen diesseits und jenseits des Atlantik eben auch die Zweifel. Wie lange kann das noch gut gehen? Das wohl größte Problem an der Börse ist, dass niemand genau weiß, wie sie sich entwickelt. Crashs kündigen sich in den seltensten Fällen an. In der Regel erwischen sie Börsianer eiskalt. Die Frage nach dem Wann und Warum lässt sich nicht beantworten - zumindest im Vorfeld nicht. Wie heißt es so schön? "Prognosen sind schwierig, vor allem wenn sie die Zukunft betreffen." Es ist nicht überliefert, wer diesen Satz gesagt hat. Aber es könnte ein Börsianer gewesen sein.

Gleichwohl wünschen sich Anleger natürlich Orientierung. Doch diese vermeintliche Hilfe kann sie eben auch schnell in die Irre führen. Wer 2017 auf die Crash-Propheten gehört hat, hat ein gutes Aktienjahr verpasst. Wer die Anlageklasse Aktien grundsätzlich meidet, macht einen noch weitaus größeren Fehler, schließlich sind Aktien die renditestärkste Anlageform überhaupt. Das hat vor einiger Zeit sogar die Bundesbank höchstamtlich in einem ihrer Monatsberichte festgehalten.

Aktien brachten "seit 1991 im Mittel eine jährliche reale Rendite von gut acht Prozent" ein und sind "damit die renditestärkste Anlageform im Portfolio", schrieben die Währungshüter vor gut zwei Jahren. Zwei Jahre, in denen es an den Märkten weiter aufwärts ging. Noch extremer punkten Aktien im langfristigen Kontext, dann sind sie wirklich nicht zu schlagen, wie die Experten von JP Morgan Asset Management betonen. "Wer sein Geld in Aktien anlegt, geht zwar ein höheres Risiko ein als mit festverzinslichen Papieren oder Bargeld", schreiben sie. "Auf lange Sicht sind die Erträge von Dividendentiteln jedoch überlegen, währen große Teile der Zinserträge durch die Inflation aufgefressen werden.". Das zeigt der Langfristvergleich des Guide to the Marktes von JP Morgan Asset Management.

Und die Zahlen können sich wirklich sehen lassen: Wer im Jahr 1899 einen Dollar in ...

Den vollständigen Artikel lesen ...