Der kulturelle Westen (Europeanized) hat nur zusammen mit Ostasien eine Chance gegen die schiere Zahl der anderen. Schauen Sie sich die Kennziffern in Ruhe an. Sie erzählen, was schon Gegenstand von vielen Beiträgen war und noch von vielen mehr sein wird. Der Wettbewerb 2018 und folgende ist unvermeidlich und seine maßgebende Kraft nicht die EU.

Der ...

Den vollständigen Artikel lesen ...